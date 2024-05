video suggerito

Sara Romano uccisa a 21 anni a Napoli: si è costituito il conducente dell’auto che l’ha investita Rintracciato il giovane che ha investito e ucciso la 21enne a Cavalleggeri: è un 29enne di Scampia, la sua posizione al vaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

La vittima, la 21enne Sara Romano

Si è presentato alla Polizia di Stato il giovane che, intorno alle 6 di oggi, 5 maggio, ha travolto e ucciso la 21enne Sara Romano a Cavalleggeri, nella periferia Ovest di Napoli. La ragazza era con le amiche, avevano appena lasciato una discoteca della zona e stava entrando in auto quando è stata investita dall'automobile. Nell'impatto è morta sul colpo. Il guidatore è scappato ma i carabinieri hanno identificato l'automobile, risultata a noleggio, e sono quindi risaliti a lui; hanno raggiunto la sua abitazione e poco dopo lui, che era stato avvisato della presenza dei militari, si è costituito in commissariato accompagnato da un avvocato.

L'incidente mortale a Cavalleggeri dopo la discoteca

La tragedia si è consumata davanti agli occhi delle amiche, testimoni inermi di quell'impatto che ha strappato la ragazza alla vita ad appena 21 anni. Il gruppetto aveva percorso pochi metri quando, in via Cattolica, poco prima dell'incrocio con via Cavalleggeri Aosta, la 21enne aveva chiesto di lasciarle il posto alla guida. Si sentiva più sveglia, voleva mettersi al volante per tutelare anche le amiche. Stava risalendo nell'abitacolo quando l'altra automobile, secondo le testimonianze un Suv, le è piombata addosso.

Il conducente non si è fermato, lasciandosi la giovane esanime alle spalle. Di Sara restano i video su TikTok, che in queste ore si stanno riempiendo di sfilze di cuori, le emoticon che traducono sui social sia l'amore sia il dolore. Alcuni di questi sono stati pubblicati appena ieri sera, poche ore prima della tragedia. Forse appena prima di uscire di casa. C'è lei che canta, che balla. Che si diverte.

L'automobile pirata identificata

Gli agenti della Polizia Locale (sezione Infortunistica Stradale) si sono occupati dei rilievi mentre i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza per identificare il veicolo in fuga, anche esaminando il tragitto. In mattinata l'automobile è stata individuata dai militari, che sono risaliti al conducente, risultato essere un 29enne di Scampia, e hanno raggiunto la sua abitazione, ma lui non era in casa; contattato dai familiari, si è presentato poco dopo con l'avvocato nel commissariato locale della Polizia di Stato. L'automobile è stata sequestrata dalla Polizia Locale, il giovane è stato condotto presso la caserma di Bagnoli ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.