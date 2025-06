video suggerito

Incidente stradale ad Aversa, Giuseppe Serbolloni muore a 21 anni Il giovane era su uno scooter che si è scontrato con una utilitaria. Ferito anche un amico che viaggiava con lui e ora ricoverato in ospedale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Serbolloni

Ancora sangue sulle strade della Campania: ad Aversa, in provincia di Caserta, un 21enne ha perso la vita in un incidente sul suo scooter. Si tratta di Giuseppe Serbolloni, 21enne aversano, che viaggiava in scooter con un altro amico, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Lo scooter sul quale viaggiavano si sarebbe, dalle prime ricostruzioni, scontrato con una fiat 500: tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Casal di Principe. Fermato il giovane che era alla guida dell'utilitaria: i poliziotti hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Sconcerto ad Aversa e Lusciano, la città dove viveva da qualche tempo il 21enne. Il sindaco aversano Francesco Matacena ha parlato di "una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità". Il primo cittadino ha poi scritto in una nota:

Questa notte, in un tragico incidente avvenuto in via Di Jasi, ha perso la vita Giuseppe Serbolloni, 21 anni, originario di Aversa e residente a Lusciano. Un dolore profondo per la nostra città, che oggi si stringe nel cordoglio.

Con lui viaggiava un amico, anche lui molto giovane, ora ricoverato in gravi condizioni. Sarà trasferito in un centro specializzato: affidiamolo alle cure dei medici e, per chi crede, anche alla forza della preghiera.

In queste ore di grande dolore, a nome dell’intera città di Aversa, esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia di Giuseppe, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Invito tutti al rispetto, al silenzio e alla riflessione.

Un pensiero a chi sta lottando.