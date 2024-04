video suggerito

A Napoli nuove strisce pedonali rialzate contro incidenti mortali, le strade dove saranno installate Tutte le strade dove saranno installate le nuove strisce pedonali rialzate per scongiurare gli incidenti mortali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Napoli arrivano nuove strisce pedonali rialzate per scongiurare gli incidenti stradali. Dopo il Lungomare e via Miano, il Comune estende l'uso di questo tipo di dissuasori, che obbligano i conducenti a rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali, e, quindi, di conseguenza ad abbassare anche la velocità con la quale viaggiano, andando a rispettare i limiti di 30 chilometri orari. Le nuove strisce rialzate saranno installate in alcune strade considerate tra le più pericolose di Napoli: Corso Vittorio Emanuele, Via Terracina e via Pasquale Leonardi Cattolica, Corso Malta e via Mario Palermo.

Oltre 300 feriti in incidenti in 4 anni su tre strade di Napoli

Su Corso Vittorio Emanuele, Via Terracina e via Pasquale Leonardi Cattolica, tre importanti arterie stradali, negli ultimi quattro anni (2020-2023) si sono registrati oltre 300 feriti in 400 incidenti stradali che hanno visto coinvolti circa 800 veicoli. Nello specifico, sul Corso Vittorio Emanuele 303 incidenti, con 199 feriti e 1 morto e 575 veicoli coinvolti. In via Terracina 92 incidenti, 6 morti, 80 feriti e 180 veicoli coinvolti. In via Pasquale Leonardi Cattolica, 22 incidenti, 15 feriti e 51 veicoli coinvolti.

Incidenti legati per la maggior parte dei casi ai comportamenti dei conducenti, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le cause, come spiega il Comune di Napoli, sono da ricondursi, per la quasi totalità, alla violazione dei precetti delle norme comportamentali del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione e tra questi la velocità non adeguata tenuta dai conducenti, sebbene sul tratto di interesse ci sia il limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Il Comune negli scorsi anni, per ridurre gli incidenti, aveva disposto l'abbassamento del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari, installato la segnaletica ad alta visibilità e i sistemi di rallentamento ad effetto ottico, ossia le 4 strisce bianche di vernice rifrangente con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente, e i sistemi di rallentamento ad effetto acustico che prevedono l'applicazione di strati sottili di materiale termoplastico in rilievo in aderenza. Ma non è bastato.

Da qui, la decisione di installare anche le strisce pedonali rialzate. Ecco dove saranno posizionate:

Corso Vittorio Emanuele: due attraversamenti pedonali rialzati nel tratto di competenza della Municipalità 2 di cui uno in corrispondenza del civico 35, ossia nei pressi della Funicolare di Montesanto, e l’altro all’altezza dell’università Suor Orsola Benincasa.

via Terracina (tratto di strada preso in esame tra via Nuova Agnano e via vicinale cupa Cintia): due attraversamenti pedonali rialzati.

via Leonardi Cattolica due nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Le altre strade dove ci sono le strisce pedonali rialzate

Visto che gli attraversamenti pedonali rialzati non sono contemplati dalla normativa vigente per queste tipologie di strade, è stata necessaria un’istruttoria congiunta con gli uffici della Prefettura di Napoli, come avvenuto anche in altre strade. Grazie alle nuove strisce pedonali c'è stata una riduzione degli incidenti.

1. Via Diocleziano e via Nuova Bagnoli (dicembre 2020);

2. via Montagna Spaccata, via Arenaccia, Piazza Poderico, Corso Novara e via F. Petrarca (novembre 2021);

3. Via Miano (dicembre 2022) ;

4. piazza Sannazaro e via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, viale Anton Dohrn, corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, (settembre 2023) corso Malta (da realizzare);

5. via Mario Palermo (da realizzare)