Sara Romano investita e uccisa a 21 anni, fiaccolata per ricordarla sabato 11 maggio Fiaccolata per ricordare Sara Romano in via Leonardi Cattolica alle ore 21 di sabato 11 maggio 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

La vittima, la 21enne Sara Romano

Si terrà sabato sera, alle ore 21, la fiaccolata per ricordare Sara Romano, la ragazza di 21 anni investita e uccisa da un Suv la mattina di domenica scorsa, 5 maggio. Ad una settimana da quel terribile incidente stradale, cittadini e amici, si riuniranno in via Pasquale Leonardi Cattolica, all'altezza del civico 50, all'altezza del bar Joia, nel Rione Cavalleggeri, per un corteo silenzioso, per rendere omaggio alla giovane vittima della strada. Sul luogo dove è morta, in questi giorni, è stato creato un piccolo altarino, con tanti fiori. Gli amici e i conoscenti di Sara si sono stretti alla famiglia nel rispetto del grande lutto che l'ha colpita.

La ragazza stava tornando a casa con le amiche

Sara, era originario del quartiere Mercato, al centro storico di Napoli. Domenica mattina, è stata investita e uccisa in via Cattolica, lo stradone che collega Cavalleggeri con l'area di Coroglio, nella periferia Ovest della città. Lo schianto mortale intorno alle 6,30, quando la vittima e le amiche stavano tornando a casa dopo aver passato la notte in un locale della zona. I rilievi sono affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. L'automobile che ha travolto la ragazza si è allontanata. Il ragazzo 29enne, originario di Scampia, che era alla guida, si è costituito poi il giorno dopo.

Il tragico incidente stradale a Bagnoli

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti, che hanno ascoltato le amiche della vittima. Stando a quanto riferito, le ragazze stavano tornando a casa e, percorsi pochi metri, Sara, proprietaria dell'automobile, ha chiesto all'amica di lasciarle il posto alla guida. La ragazza si è quindi seduta sul sedile posteriore e la 21enne stava per entrare nell'abitacolo quando l'altro veicolo, si sarebbe trattato di un Suv, le è piombato addosso. L'impatto è stato devastante, la ragazza è morta sul colpo.