Domani i funerali di Rita Granata, la 27enne investita sotto casa a Fuorigrotta Nella chiesa di San Vitale, a Fuorigrotta, Napoli, le esequie della 27enne del quartiere travolta domenica 5 maggio e deceduta tre giorni dopo in ospedale.

A cura di Nico Falco

La 27enne Rita Granata

È stato fissato per domani, lunedì 13 maggio, l'ultimo addio a Rita Granata, la ragazza di 27 anni investita mentre tornava a casa domenica scorsa in via Leopardi, a Fuorigrotta. Le esequie si terranno alle ore 16 nella chiesa di San Vitale, nel quartiere della periferia Ovest di Napoli dove abitava la ragazza. I genitori della giovane hanno dato il consenso all'espianto degli organi, che sono stati trasferiti in diversi centri di trapianto italiani.

La 27enne era stata travolta da un'automobile intorno alle 4 di domenica scorsa, 5 maggio. Stava tornando a casa dopo aver passato la serata con le amiche. Era appena scesa dal taxi e stava attraversando la strada, all'altezza dell'incrocio con via Gabriele Rossetti, quando era stata centrata da una Volkswagen Polo sopraggiunta ad alta velocità. Un impatto devastante: il corpo della giovane, come hanno appurato gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, era stato sbalzato a una trentina di metri. Il ragazzo alla guida, successivamente identificato in un 24enne napoletano, si era allontanato per poi tornare in via Leopardi non prima di mezz'ora. La ragazza, da subito apparsa in condizioni gravissime, era stata portata d'urgenza in ospedale, dove era rimasta tra la vita e la morte fino all'8 maggio, quando il suo cuore ha smesso di battere.

I genitori della 27enne hanno fornito il consenso all'espianto degli organi ai medici dell'ospedale di Nocera Inferiore. Sono stati prelevati, cuore, polmoni, reni, pancreas e cornee, che sono stati portati nei vari centri di trapianto in diversi ospedali italiani. L'azienda ospedaliera ha espresso la sua gratitudine verso la famiglia per la forza dimostrata in una circostanza così tragica.