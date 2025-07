video suggerito

Morta la Prof Francesca Crispo, lutto all'Università Luigi Vanvitelli Lutto nel mondo accademico Casertano per la scomparsa della professoressa Francesca Crispo, ordinaria di matematica e fisica. Domani i funerali nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Santa Maria Capua Vetere.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Maddaloni, in provincia di Caserta, per la morte della professoressa Francesca Crispo, docente ordinaria di fisica e matematica dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". La docente si è spenta all'età di 47 anni, dopo una lunga malattia. Lascia la figlia di 9 anni e il marito Francesco. La scomparsa prematura della professoressa Crispo ha scosso tutta la comunità del Casertano che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. I funerali si terranno domani, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10,30 presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Santa Maria Capua Vetere.

Il dolore della comunità per la scomparsa della docente

Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore, anche dal mondo istituzionale. "Francesca Crispo, figlia nostra! – si legge in uno dei post su Facebook – Angelo dalla terra al Cielo. Sei stata amata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Anche tu ci hai amati tutti, senza alcun pregiudizio. Sei stata il nostro orgoglio, la nostra luce. E tu continuerai a brillare per noi. Mammina esemplare, mancherai a vita, alla nostra unica nipotina. Proteggila nei sentieri del Paradiso, accanto alla Madre Celeste. Amen". Mentre gli studenti dell'associazione Noi Vanvitelli scrivono : "Oggi, 1° luglio 2025, è venuta a mancare la professoressa Francesca Crispo. L'associazione Noi Vanvitelli si stringe nel dolore alla famiglia nel ricordo di tanti momenti vissuti insieme. L'ultimo saluto alla prof.ssa Crispo si terrà domani 02/07/2025 alle ore 10:30 presso la chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Santa Maria Capua Vetere".