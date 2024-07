video suggerito

Lucia Passariello, 27 anni, investita e uccisa da vigile ubriaco, sotto gli occhi delle nipotine. Lascia figlia di 7 anni Lucia Passariello, la 27enne uccisa da un vigile urbano alla guida in stato di ebbrezza, lascia una figlia piccola. Il fratello della vittima: "Farò giustizia anche se serve a poco"

A cura di Redazione Napoli

Lucia Passariello, la vittima

Lucia Passariello, 27 anni, morta nell'incidente stradale di ieri sera a Camposano, nel Nolano, era mamma di una bimba di appena 7 anni. Abitava proprio in via Croce San Nicola, in cui è stata investita mortalmente. Per l'ipotesi d'accusa di omicidio stradale arresatato vigile urbano di Portici; aveva un tasso alcolemico molto alto. La dinamica è abbastanza chiara: è stata travolta da un'auto, una Suzuki, guidata dal giovane vigile urbano ed è morta sul colpo. Con Lucia Passariello c'erano anche due nipotine minorenni di 10 e 7 anni: fortunatamente sono incolumi ma sono sotto choc per aver visto morire la zia sotto i loro occhi.

Il fratello della ragazza uccisa: "Farò giustizia, anche se serve a poco"

Pasquale Passariello, fratello della vittima: «Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere.. un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia».

Il sindaco di Camposano Franco Barbato, si dice sconcertato: «Che strazio. La ragazza di 27 anni, percorrendo via Croce San Nicola, è stata investita da un'auto e scaraventata, dopo aver sorvolato un muro tufaceo di 1metro e mezzo, nel sottostante terreno». È stata la presidente del Consiglio comunale di Camposano a prestare i primi soccorsi.

Camposano, il luogo dell'incidente mortale

«Torno in Comune ancora più agguerrito contro i pirati della strada per i quali apro il "coprifuoco" – dice Barbato -. Non so quante volte al giorno predico d'andar piano nell'abitato e invito a rispettare il Codice della Strada per garantire la massima sicurezza, sempre. Non si può morire a 27 anni solo perché i pedoni sono, sulla strada, la categoria più debole».

L'automobilista ubriaco arrestato è un vigile urbano di Portici

L'auto nel frattempo è stata sequestrata, era assicurata e i documenti di circolazione erano in regola. Il guidatore è un 26enne incensurato e presta servizio da qualche mese al comune di Portici (Napoli) come vigile urbano. È stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 grammi per litro di sangue. Secondo le tabelle dell'Iss, l'Istituto superiore di Sanità sui rischi di un tasso alcolemico elevato, da 1,7 g/l in poi vi è una «compromissione grave dello stato psicofisico» alla guida. Il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo ha espresso «vivo cordoglio alla famiglia della donna» ed ha avviato le procedure per sospendere dal servizio il dipendente che, al momento dei fatti, era libero dal servizio.