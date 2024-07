video suggerito

Ubriaco alla guida, investe e uccide madre di 27 anni che passeggia con le nipotine di 10 e 7 anni a Camposano Incidente mortale a Camposano, Nola: auto impatta contro Lucia Passariello, 27 anni, che era coi nipotini. I bimbi illesi, la passante morta sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

885 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma a Camposano, nel Nolano, provincia di Napoli: una donna di 27 anni, Lucia Passariello, ieri sera è stata travolta e uccisa da un'automobile. La donna passeggiava a piedi lungo la strada che collega Camposano con Cicciano, insieme alle due nipotine di 10 e 7 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lungo lo stesso senso di marcia è arrivata una Suzuki Splash guidata da un 26enne che avrebbe preso in pieno la 27enne di Camposano, sbalzandola in un terreno, oltre un muro alto un metro e mezzo.

La donna è morta sul colpo, le due bimbe sono miracolosamente illese ma in stato di choc. L’uomo alla guida si è fermato e poco dopo sono arrivati i carabinieri della compagnia di Nola. Accompagnato in ospedale, gli è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,7 grammi per litro di sangue.

Già quando la concentrazione di alcol nel sangue oscilla tra i 0,5 e 1 g per litro vi è un progressivo abbassamento della soglia di attenzione e perdita di riflessi. Se sale la soglia da 1 g/l fino a 2 le capacità motorie e cognitive sono compromesse in maniera importante. L'uomo, incensurato, è stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.