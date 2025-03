video suggerito

Compie 10 anni Noemi, la bimba ferita in un agguato in piazza Nazionale nel 2019. Ricevuta da De Luca La bimba che nel maggio del 2019 fu ferita da un proiettile in un agguato in piazza Nazionale ha compiuto oggi 10 anni. Insieme alla sua famiglia, Noemi è stata ricevuta dal governatore campano Vincenzo De Luca.

A cura di Valerio Papadia

Oggi ha compiuto 10 anni Noemi, la bambina napoletana che il 3 maggio del 2019, ormai quasi sei anni fa, mentre si trovava in piazza Nazionale, venne ferita da un proiettile vagante esploso durante un agguato di camorra. E così, in occasione del compleanno della piccola Noemi, la bimba, insieme alla sua famiglia, è stata ricevuta dal governatore campano Vincenzo De Luca che, sulle sue pagine social ufficiali, ha poi pubblicato una foto di gruppo.

"Buon compleanno Noemi! Ha compiuto 10 anni oggi la bambina che rimase ferita nel corso di un agguato di camorra il 3 maggio del 2019 in piazza Nazionale a Napoli. Abbiamo, proprio oggi, voluto incontrarla di nuovo, per riconfermare la nostra vicinanza e l'affetto a lei, alla sorellina Greta e ai suoi genitori. Un grande abbraccio a Noemi e alla sua famiglia, accolti a Palazzo Santa Lucia nella sede della Fondazione Polis, insieme con don Tonino Palmese e l'assessore Mario Morcone. Un grande abbraccio a Noemi" ha scritto il presidente della Regione Campania a corredo della foto.

L'agguato in cui rimase ferita Noemi

La piccola Noemi, che all'epoca dei fatti aveva 4 anni, fu colpita da un proiettile vagante mentre stava passeggiando insieme alla nonna in piazza Nazionale, non molto distante dalla Stazione Centrale di Napoli. Il reale obiettivo dell'agguato era Salvatore Nurcaro, mentre a sparare fu Armando Del Re, condannato a 18 anni in primo grado, pena ridotta poi in Appello a 16 anni e 8 mesi; il fratello Antonio Del Re, che fornì supporto logistico per l'agguato, è stato invece condannato a 14 anni.

Noemi, invece, venne colpita a un polmone: dopo essere stata ricoverata per molto tempo all'ospedale Santobono, la bimba è riuscita a salvarsi, ma ha dovuto affrontare una lunga riabilitazione.