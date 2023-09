Piazza Nazionale, restaurate le giostrine dove c’è il murale di Noemi: erano vandalizzate Al via i lavori di ripristino delle giostrine distrutte dai vandali. La IV Municipalità: “Una battaglia continua per la legalità”

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i lavori per restaurare le giostrine per i bimbi di piazza Nazionale, più volte vandalizzate e rese inagibili dai raid di balordi. Poco distante c'è il murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba rimasta ferita a 4 anni in un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Anche il murale è stato più volte vandalizzato da ignoti e restaurato dal Comune di Napoli. L'ultima volta è stato sfregiato lo scorso marzo.

Partiti i lavori per il ripristino delle giostre dei bimbi

La IV Municipalità Vicaria, Poggioreale, San Lorenzo, Zona Industriale, è costantemente al lavoro per la tutela del territorio, una fatica continua che deve fare i conti, purtroppo, con i ripetuti raid vandalici. Ieri, l'annuncio della partenza dei lavori per il ripristino delle giostrine in piazza Nazionale, troppe volte preda di vandali che hanno distrutto l'area dedicata ai bambini, a pochi passi dal murale dedicato alla piccola Noemi. Si tratta di un intervento finalizzato a restituire alla cittadinanza un'area di svago ma anche alla piazza e al territorio quella qualità di vita che tutti i cittadini meritano.4

Caniglia: "Lavoriamo a tutela delle famiglie"

Per la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia,