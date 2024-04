video suggerito

Terremoto Napoli, oggi è in atto uno sciame sismico ai Campi Flegrei Una cinquantina di scosse da stanotte e tre distintamente avvertite dall’area Flegrea a Napoli: nuovo sciame sismico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

238 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il terremoto magnitudo 3.9 scala Richter registrato ai Campi Flegrei alle 5.44 di sabato 27 aprile 2024 è stato al momento l'evento tellurico più forte di un nuovo sciame sismico in atto nella zona della caldera vulcanica. Il terremoto, che si inscrive nell'attività bradisismica ben nota e monitorata nell'area, è stato avvertito distintamente tra Bacoli, Pozzuoli e Quarto ma anche in molti quartieri di Napoli: tutta l'area occidentale, tra Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Pianura e Soccavo e anche all'Arenella e al Vomero.

Dalle ore 1.38, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con 47 eventi sismici . In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

A distanza di qualche ora dal sisma 3.9 ci sono state altre due scosse distintamente avvertite dalla popolazione: una alle 8.15 (magnitudo 0.5, profondità 2.4 km) e la successiva, la seconda più forte di oggi, alle 8.18 (magnitudo 2.0, profondità 2.5). La Protezione Civile ha comunicato che dalle verifiche effettuate non risultano danni, idem i Vigili del Fuoco.