Terremoto oggi ai Campi Flegrei, avvertito a Napoli, magnitudo 3.2. Nuovo sciame sismico Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 3.2 seguito da una nuova scossa all’alba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La notte flegrea è stata agitata da una scossa di terremoto verificatasi poco prima delle 4 di oggi martedì 7 maggio.

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento di magnitudo preliminare 3.2, localizzato sul bordo orientale della Solfatara. Poco prima delle 6 del mattino, nuova “botta” : scossa 2.0 e 2.9 a pochi minuti di distanza (5.53 e 5.57 del mattino). Alle 6 del mattino altre scosse in sequenza hanno convinto le persone a scendere in strada per paura. Oggi molta gente non manderà i bambini a scuola , nella zona puteolana.

Il Comune di Pozzuoli rende noto attraverso una nota INGV che è in atto uno sciame sismico. Dal sito Gossip contati ben 135 eventi tellurici dalla mezzanotte di oggi.