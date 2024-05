video suggerito

Bradisismo Campi Flegrei, “falsi tecnici chiedono di entrare nelle case, denunciate” allarme della Protezione Civile L’avviso della Protezione Civile regionale: “Non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Finti tecnici chiedono di entrare nelle case ai Campi Flegrei per falsi sopralluoghi per il bradisismo. A lanciare l'allarme sul rischio sciacalli e malintenzionati è la Protezione Civile della Regione Campania che ha pubblicato un post sulla sua pagina social ufficiale: "Attenzione – scrive – Ci giungono segnalazioni di presunti tecnici che chiedono di entrare nelle abitazioni per effettuare le analisi di vulnerabilità degli edifici in zona Campi Flegrei. La Protezione Civile rappresenta che non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori. Qualora qualcuno dovesse chiedere di entrare a nome della protezione civile non consentite l'accesso e avvisate le forze dell'ordine".

L'esercitazione ufficiale di Protezione Civile (vera) il 30-31 maggio

Nella zona dei Campi Flegrei, il prossimo 30 e 31 maggio è prevista l'esercitazione di Protezione Civile per lo scenario 3 dell'emergenza, che presuppone la simulazione di vasti e diffusi danni agli edifici del territorio a seguito delle scosse. Il 31 maggio ci sarà anche la prova di evacuazione per la "zona di intervento ristretta", di colore viola, alla quale si potrà partecipare come volontari, iscrivendosi sull'apposito portale.

Il giorno 31 maggio sarà testato il trasferimento di una parte di popolazione dal quartiere di Bagnoli e di Pozzuoli al di fuori della zona di intervento. L'esercitazione durerà dalle ore 8.00 alle ore 17.00. Chi risiede nella zona di intervento per il bradisimo e vuole partecipare in forma volontaria all'esercitazione del giorno 31 maggio 2024, potrà compilare il form pubblicato sui siti del Comune di Napoli e di Pozzuoli, inserendo nome, congome, telefono, email, comune e strada di appartenenza e indicando se e quanti animali domestici portare con sé. La richiesta va presentata entro il 27 maggio ore 12,00.

Leggi anche Campi Flegrei, un fumetto sul bradisismo nelle scuole medie e superiori della zona rossa per informare gli studenti