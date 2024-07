video suggerito

Un nuovo terremoto 2.1 ai Campi Flegrei oggi alle ore 16.15 Un nuovo terremoto di magnitudo minore rispetto a quello che ha spaventato Napoli e l’area Puteolana. Ore 16.15, magnitudo 2.1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Alle ore 16.15 ai Campi Flegrei nuova scossa di terremoto magnitudo 2.1 dopo quella 4.0 delle ore 14.36. Stavolta è stata fortunatamente minore in intensità pur avvertita nella zona puteolana, dall'area della Solfatara (via Pisciarelli) a quella di via Napoli a Pozzuoli. È stata avvertita anche ai piani alti di Bagnoli, Fuorigrotta, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Qualche segnalazione arrivata anche da Pianura, Soccavo e da Vomero e Arenella.