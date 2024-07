video suggerito

Forte scossa di terremoto a Napoli magnitudo 4, oggi alle 13.46. Sentita dai Campi Flegrei al centro storico Il bradisismo dei Campi Flegrei fa tremare l’area della caldera ma anche molti quartieri di Napoli. Scossa magnitudo 4 al largo del golfo di Pozzuoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Forte scossa di terremoto magnitudo 4 oggi, venerdì 26 luglio a Napoli, alle ore 13.46. La scossa – profondità 4 km circa, si è verificata al largo del golfo di Pozzuoli, verso la città di Bacoli. È stata sentita in molte zone, dall'area Flegrea fino al centro del capoluogo campano. La forte oscillazione sul sismografo Ingv Campi Flegrei della Solfatara indica che si tratta di un evento di tipo bradisismico che stavolta avuto epicentro in mare. Una scossa forte, dunque, ma anche piuttosto lunga. Non vi sono al momento segnalazioni di danni a persone o cose. I Vigili del Fuoco e i comandi di Polizia Municipale delle città principalmente interessate, ovvero Pozzuoli, Bacoli e Napoli, monitorano l'accaduto.

Terremoto a Napoli: segnalazioni da molti quartieri

Ci sono centinaia di segnalazioni sui social che indicano quanto sia stata avvertita in maniera intensa. Da Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Agnano, Bagnoli, Pianura, Soccavo e Fuorigrotta, ovvero il quadrante flegreo a nord occidentale, ovvero Vomero-Arenella e Materdei. Ma stavolta il terremoto è stato avvertito anche a Materdei, all'Arenaccia, e perfino a Santa Lucia e sul Lungomare Caracciolo. Anche sull'isola di Procida e sull'isola di Ischia stavolta il terremoto è stato avvertito distintamente.

Il Comune di Pozzuoli ha diramato una nota sull'accaduto:

Leggi anche Chi è Fulvio Maria Soccodato, nominato commissario straordinario dei Campi Flegrei dal Governo

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 4.0 ± 0,3 localizzato nel Golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle ore locali 13.46, alla profondità di 4.00 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti lungo l'area costiera.Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400.