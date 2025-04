video suggerito

Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 2.7 alle ore 8.28: è sciame sismico Terremoto in zona flegrea, epicentro nell'area del Cigliano, zona via Campana. Si tratta di uno sciame sismico.

A cura di Redazione Napoli

Il sismografo registra la scossa del 25 aprile

Alle 8:27 di questa mattina, venerdì 25 aprile 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell’INGV, l’epicentro è stato localizzato a Pozzuoli, zona di via Campana a una profondità di circa 4 chilometri. Il sisma si è dunque verificato nell'area del monte Cigliano (non è altro che un vulcano quiescente) praticamente nella fascia più esterna della caldera. Il Comune di Pozzuoli rende noto l'alert dell’Osservatorio Vesuviano che ha dichiarato in corso uno sciame sismico: per ora 5 terremoti.

L'evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, soprattutto nei quartieri occidentali di Napoli e nel quadrante flegreo: Quarto, Bacoli, Pozzuoli. Non si registrano danni a persone o cose. Ovviamente la scossa si inscrive nel fenomeno del bradisismo, caratterizzato da un lento sollevamento del suolo, dell’area flegrea che ormai va avanti da anni.

Quella di magnitudo 2.7 verificatasi oggi 25 aprile 2025 è la prima scossa di terremoto che supera la magnitudo 2.5 da quella 4.4 e del 13 marzo scorso e dalle successive che causarono danni alle case in molte zone, in particolare a Bagnoli, periferia ovest di Napoli.

