Campi Flegrei, il sollevamento del suolo resta di 2 centimetri al mese: i dati del bollettino I dati dell’ultimo bollettino settimanale diramato oggi dall’Ingv parlano di una velocità di sollevamento del suolo costante nei Campi Flegrei; nell’ultima settimana, inoltre, non si sono registrati molti eventi sismici. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

L'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha diramato oggi i dati dell'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, relativo alla settimana dal 14 al 20 aprile. Il dato più interessante che si evince dal bollettino è quello relativo alla velocità di sollevamento del suolo che, come confermato già nelle scorse settimane, resta di 2 centimetri al mese; la velocità di sollevamento resta dunque costante, dopo un'accelerazione subita nel mese di febbraio, quando la velocità di sollevamento era arrivata anche a 3 centimetri al mese.

Dal bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei si evince anche che, nella settimana presa in esame, non si sono verificati molti eventi sismici: i terremoti che hanno interessato la caldera nella settimana tra il 14 e il 20 aprile sono stati 46, con il sisma più intenso che è stato registrato nelle prime ore di domenica 20 aprile con una magnitudo di 1.8 della scala Richter. "Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine" si legge nel bollettino.

Per quanto riguarda, in ultima analisi, la geochimica nella caldera dei Campi Flegrei, nel bollettino settimanale dell'Ingv si legge: "Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell’ultima settimana ha mostrato un valore medio di ~96 °C e un range di variazione da ~94 °C a ~97 °C, con i valori più bassi registrati in concomitanza degli eventi piovosi".