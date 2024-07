Frana un costone a Bacoli: detriti finiscono in mare a pochi metri dai bagnanti Un costone di montagna è franato, intorno alle 14 di oggi, nella zona di Marina Grande a Bacoli. Poco prima c’era stato un terremoto 4.0 ai Campi Flegrei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

714 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Momenti di paura intorno alle 14 di oggi, venerdì 26 luglio, a Bacoli, nella provincia di Napoli, dove un pezzo di costone è franato in mare nella zona di Marina Grande, area delle Cento Camerelle. Il complesso cosiddetto «delle Cento Camerelle» è un importante monumento archeologico romano, un impianto idraulico del I secolo dopo Cristo.

In alcuni video, pubblicati sui social proprio durante le fasi del crollo, si vedono i detriti staccatisi dal costone che finiscono direttamente nel mare sottostante, a pochi metri dal punto in cui si trovano alcuni bagnanti. Da quanto si apprende, almeno per il momento, fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito. Oggi Bacoli è in festa perché si celebra Sant'Anna, patrona della cittadina flegrea.

Sono sconosciute le effettive cause del cedimento del costone. Tuttavia c'è da dire che pochi minuti prima, precisamente alle 13.46, una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4 della scala Richter, ha interessato i Campi Flegrei. Al momento, però, non è stata evidenziata alcuna correlazione tra i due fenomeni.

Nel mese di luglio, nella fascia costiera dei Campi Flegrei, si sono verificati già due crolli, entrambi quasi nello stesso punto, a Monte di Procida, in corrispondenza della spiaggia di Miliscola: anche in queste due occasioni a franare era stato il costone di montagna che sovrasta il mare.