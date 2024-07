Campi Flegrei, nuova frana a Monte di Procida: nuvola di sabbia sulla spiaggia di Miliscola Sul posto la Capitaneria di Porto. La spiaggia era affollata di bagnanti. Non risultano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuova frana a Monte di Procida, oggi pomeriggio, con una nuvola di sabbia e polvere che è ricaduta a ridosso della spiaggia di Miliscola, affollata di bagnanti, tra i quali tante famiglie con bambini che cercavano ristoro dalla calura di questi giorni. Il cedimento è avvenuto attorno alle ore 16,30 di oggi, mercoledì 17 luglio 2024, nello stesso punto della frana del costone avvenuta una settimana fa, giovedì 11 luglio. Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it, è arrivata la Capitaneria di Porto, che sta monitorando la zona, soprattutto dopo la disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha chiesto di intensificare i controlli. Non risultano feriti.

L'area era stata interdetta

L'area dove è avvenuto il crollo, ad ogni modo, è già interdetta al pubblico. Era chiusa già prima della frana della scorsa settimana, come anticipato da Fanpage.it, ma dopo il crollo di 6 giorni fa, i vigili del fuoco hanno potenziato le barriere per impedire a qualche incauto di potersi avventurare all'interno nonostante i cartelli di divieto. La scorsa settimana la frana era avvenuta proprio negli stessi minuti di una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, ma l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, come anticipato da Fanpage.it, aveva subito smentito possibili collegamenti tra i due eventi, considerando la lontananza dell'epicentro, in zona Agnano-Pisciarelli, e la debolezza della magnitudo.

Secondo crollo in una settimana

Sul promontorio si trova un parcheggio. Il costone tufaceo, invece, è abbastanza friabile, a causa probabilmente dell'azione della salsedine e degli agenti atmosferici. Non avendo una grossa consistenza, sono frequenti i crolli e le frane. Per questo motivo, nell'attesa di un intervento di consolidamento del costone, l'area era stata provvisoriamente interdetta in passato.