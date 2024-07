Campi Flegrei, frana costone a Monte di Procida: paura sui lidi a Miliscola Frana il costone di roccia a Monte di Procida. Panico sui lidi affollati di bagnanti. La zona era già stata interdetta in passato. L’Osservatorio Vesuviano Ingv: “Frana non collegata a scossa” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frana il costone di roccia a Monte di Procida, provocando un'enorme nuvola di fumo sulla spiaggia. Panico sui lidi di Miliscola, nota località balneare nell'area di Bacoli, affollati di bagnanti. Il cedimento è avvenuto attorno a mezzogiorno, con le spiagge piene. Proprio negli stessi minuti, alle 11,59 di oggi, giovedì 11 luglio 2024, c'era stata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei, ma abbastanza distante, con epicentro in zona Agnano-Pisciarelli, e di magnitudo bassa, stimata in 2.6. Secondo l'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, sentito da Fanpage.it, "i due episodi non sono collegati".

Il collegamento tra la frana e il terremoto avvenuto in quei minuti non è accertato

La frana, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuta in una zona già interdetta al pubblico. Un costone già sotto attenzione e oggetto di monitoraggio a causa delle sue condizioni precarie. Non risultano al momento persone coinvolte.

Secondo gli esperti, non è accertato un collegamento tra la scossa di terremoto ad Agnano Pisciarelli di questa mattina e la frana a Monte di Procida. I due episodi, quindi, potrebbero non essere collegati tra loro. Monte di Procida si trova in una zona esterna a quella ristretta del bradisismo individuata dal Decreto Campi Flegrei.

Leggi anche Bollettino Campi Flegrei, il sollevamento del suolo a luglio ha rallentato

La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita nella mattinata di oggi, giovedì 11 luglio, nei Campi Flegrei: il terremoto è stato registrato intorno alle 12 ed è stato avvertito soprattutto a Pozzuoli. Come spesso accade nella caldera dei Campi Flegrei, la scossa di terremoto è stata accompagnata da un boato, anche questo distintamente avvertito dalla popolazione, a tal punto che alcune persone, spaventate, sono scese in strada. L'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha comunicato la magnitudo dell'evento sismico: 2.6 della scala Richter, a una profondità di 2,7 chilometri.