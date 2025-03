video suggerito

Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3. Sciame sismico in corso Un nuovo sciame sismico è iniziato, nel cuore della notte, ai Campi Flegrei; la scossa più intensa alle 3.04 di magnitudo 3 della scala Richter.

A cura di Valerio Papadia

Ancora una notte turbolenta per chi vive nella caldera dei Campi Flegrei: poco prima delle ore 3 di oggi, martedì 11 marzo, un nuovo sciame sismico è iniziato nell'area del supervulcano. L'evento sismico più intenso, quello maggiormente avvertito dalla popolazione, soprattutto tra Pozzuoli e il quartiere napoletano di Agnano, è stato quello registrato alle ore 3.04: una scossa di terremoto che ha avuto una magnitudo 3 della scala Richter, a una profondità di soli 2 chilometri. Non molto più tardi, alle ore 3.44, un'altra scossa abbastanza intensa, di magnitudo 2.6.

Sui social, il Comune di Pozzuoli ha comunicato alla cittadinanza l'inizio del nuovo sciame sismico: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 02:57 (UTC 01:57) del 11/03/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 28 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.0 ± 0.3" ha scritto l'amministrazione comunale flegrea su Facebook.

I terremoti con magnitudo superiore a 1 di questa notte ai Campi Flegrei

"In considerazione di quanto sopra esposto – si legge ancora nella nota – l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".