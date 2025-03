video suggerito

Sconto se senti la scossa, la trovata del bar a Pozzuoli contro la paura dei terremoti nei Campi Flegrei Un bar a Pozzuoli, epicentro dei Campi Flegrei, applica una sconto agli avventori che dovessero trovarsi nel locale mentre si verifica una scossa di terremoto.

A cura di Valerio Papadia

La recrudescenza del bradisismo e delle scosse di terremoto ad esso connesse sta condizionando la vita dei cittadini nei Campi Flegrei; proprio nella notte appena trascorsa ha preso il via l'ennesimo sciame sismico, con il terremoto più intenso, e distintamente avvertito dalla popolazione, che ha avuto una magnitudo di 3 della scala Richter. E così, a Pozzuoli, epicentro della caldera, sempre più esercenti stanno cercando di esorcizzare la paura delle scosse e incentivare al tempo stesso il commercio con iniziative ironiche. Dopo il tavolo antisismico del ristorante Don Antonio, arriva l'iniziativa del bar Mapò che applica uno sconto ai clienti qualora dovessero avvertire una scossa mentre si trovano nel locale.

A raccontare dell'iniziativa è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, in visita a Pozzuoli insieme all'assessore alle Attività Produttive del Comune Titti Zazzaro e al consigliere di Europa Verde Enzo Pafundi. "Ho incontrato la titolare del locale Mapò promotrice dello ‘sconto scossa’. Un’iniziativa unica nel suo genere per la quale gli avventori potranno beneficiare di uno sconto pari all’entità dell’eventuale scossa registrata nel corso della loro permanenza nel locale" ha detto il deputato Borrelli.

"Abbiamo sempre convissuto con il bradisismo e più volte ci sono stati periodi dove le scosse si fanno sentire maggiormente. Il problema, piuttosto, è quello di alcuni messaggi fuorvianti che vengono dati rispetto a questa situazione, di fronte ai quali sdrammatizzare è un modo utile per esorcizzare la paura e invitare i turisti di tutto il mondo a venire per vivere in sicurezza la nostra realtà. Parliamo di una delle aree più monitorate al mondo dal punto di vista sismico e geologico dove da secoli abbiamo imparato l’arte della convivenza con questo fenomeno. I campi flegrei sono questi e tutti possono venire tranquillamente a trovarci" ha invece dichiarato l'assessore Zazzaro.