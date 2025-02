video suggerito

L'ironia dei Campi Flegrei: "tavolo antisismico" nel ristorante di Pozzuoli In un ristorante di Pozzuoli, epicentro dei terremoti nei Campi Flegrei, arriva il tavolo antisismico, per combattere con l'ironia la paura delle scosse.

A cura di Valerio Papadia

Il 2024 è stato un anno significativo per gli abitanti dei Campi Flegrei, che hanno assistito a una recrudescenza del bradisismo, con la scossa più forte degli ultimi 40 anni, quella del 20 maggio scorso, di magnitudo 4.4. Il 2025 era parso, almeno inizialmente, più tranquillo sul fronte dei terremoti nella caldera, ma soltanto la scorsa settimana si è assistito allo sciame sismico più lungo che sia mai stato registrato nell'area dei Campi Flegrei: a causa della ripetute scosse, i cittadini sono tornati ad avere paura e a riversarsi nelle strade, soprattutto a Pozzuoli, epicentro della caldera e della maggior parte dei terremoti.

E così, per contrastare la rinnovata paura delle scosse, il ristorante Don Antonio, locale che sorge nei vicoli che conducono alla Darsena di Pozzuoli, forse uno dei luoghi in cui il fenomeno del bradisismo è più visibile (a causa del sollevamento del suolo, l'acqua si è quasi completamente ritirata, lasciando in secca le barchette dei pescatori) ha deciso di smorzare i toni e di contrastare la paura con l'ironia. All'esterno del ristorante, infatti, si staglia un tavolo per due accanto al quale è possibile leggere: "Tavolo antisismico".

L'iniziativa del ristorante Don Antonio è stata rilanciata sui social dall'account "Vado a Napoli", che mostrando un video del tavolo antisismico scrive: "Nasce a Pozzuoli il primo tavolo antisismico, un'invenzione del Ristorante Don Antonio, pensata per tutti i clienti preoccupati dal recente sciame sismico nei Campi Flegrei. La creatività dei napoletani è conosciuta in tutto il mondo".