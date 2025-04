video suggerito

Armato di coltello segue in auto la sua ex: fermato dai carabinieri a Monte di Procida Un uomo di 67 anni è stato arrestato a Monte di Procida, nei Campi Flegrei: stava seguendo la sua ex armato di coltello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Era in giro armato di coltello, mentre inseguiva la sua ex compagna: fortunatamente, la donna è riuscita a chiamare il 112 e i carabinieri sono intervenuti, fermandolo e arrestandolo dopo una breve colluttazione. La vicenda è accaduta a Monte di Procida, nei Campi Flegrei: l'uomo, 67 anni, era a bordo della sua automobile armato di taglierino, seguendo per le strade della città la sua ex compagna dopo aver minacciata di ucciderla.

La donna ha però chiamato il 112 chiedendo aiuto: poco dopo i carabinieri sono giunti sul posto mettendosi alla ricerca dell'uomo, e trovandolo ancora in strada a girare armato in auto. Bloccato con non poche difficoltà, l'uomo è stato arrestato, mentre il taglierino è stato sequestrato. La donna ha poi raccontato ai carabinieri di subire da circa sei mesi di comportamenti ossessivi da parte dell'uomo: pedinamenti, chiamate e messaggi tutti nati dopo l'interruzione della relazione sentimentale tra i due, durata tre anni. Tutti eventi che però la donna non aveva mai denunciato. Una volta formalizzata la denuncia, per il 67enne è scattato il trasferimento in carcere, con una denuncia per atti persecutori nei confronti della donna. Nessuna conseguenza fisica per lei, a parte ovviamente lo spavento provato quando l'uomo, dopo aver minacciato di ucciderla, ha iniziato a seguirla in automobile armato di taglierino.