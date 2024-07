Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei ha fatto crollare un costone a Bacoli Pochi minuti dopo la scossa 4.0 è franato un costone a Bacoli: riunione in Prefettura, non ci sono feriti, ma massima allerta per lo sciame sismico in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lo sciame sismico in corso ai Campi Flegrei ha causato il cedimento di un costone a Bacoli, nei pressi della spiaggia di Marina Grande. Il dato è emerso dalla riunione svolta in Prefettura questo pomeriggio, dopo la forte scossa sismica registrata alle 13.46 che ha dato il via al nuovo sciame sismico attualmente in corso. Sono già sei le scosse rilevate, tra la maggiore di 4.0 alle 13.46 e quella 2.1 registrata invece alle 14.15, con altre microscosse subito successive. E tutte hanno epicentro nel territorio del Comune di Pozzuoli.

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si tratta di uno sciame sismico avvenuto nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto: non si sono registrati danni a persone o cose, né nei territori di Bacoli e Pozzuoli, né a Napoli, dove la scossa è stata sentita molto bene anche in pieno centro cittadino. L'unico vero danno è quello registrato nella città di Bacoli, dove è franato il costone presso la spiaggia di Marina Grande, il cui primo tratto, fa sapere la Prefettura, "è stato immediatamente sgomberato e transennato ed è stato oggetto di misura di divieto di balneazione". Al momento del crollo, avvenuto pochi minuti dopo la scossa di terremoto, erano presenti diversi bagnanti in acqua, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Dalla riunione a Palazzo della Foresteria, inoltre, è stato spiegato che

la circolazione della linea della metropolitana tra Gianturco e villa Literno e di un tratto della Circumvesuviana sono state sospese cautelarmente in applicazione di protocolli di sicurezza, così come l’attività del Parco archeologico di Baia.

Le attività dovrebbero riprendere appena terminati i controlli di sicurezza sulle tratte.