video suggerito

Terremoto zona Solfatara alle 7.29, magnitudo 2.6: anche oggi i Campi Flegrei tremano Non si arrestano le scosse mattutine ai Campi Flegrei. Anche oggi risveglio agitato per chi vive sulla caldera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I Campi Flegrei tremano come ieri. Oggi, mercoledì 8 maggio alle 7.29 del mattino ora italiana scossa magnitudo 2.6 distintamente avvertita dalla popolazione residente nella zona della Solfatara. Sentita nei quartieri dell'area occidentale di Napoli, Pianura, Agnano e Bagnoli, avvertita a Quarto, popoloso centro dell'area flegrea e a Pozzuoli: via Campana, via Pisciarelli. Anche in nottata, poco dopo le 5 del mattino c'era stato un altro evento tellurico nella zona.

Dal bollettino di Sorveglianza dei Campi Flegrei per il mese di aprile 2024 emergono dati sicuramente non rassicuranti: «Il numero di terremoti registrato nel corso del mese di aprile 2024 risulta, attualmente, il più elevato a partire dalla ripresa di questa fase bradisismica iniziata nel 2005». Già, perché sono 1.252 i terremoti registrati ai Campi Flegrei ad aprile 2024. Il più forte, il 27 aprile, di magnitudo 3.9, alle 3,44 di notte. Mentre si sono avuti 14 sciami sismici in 30 giorni. Il suolo si è alzato di 3 centimetri, rispetto alla media di 1 centimetro al mese tenuta finora. Ma il sollevamento è avvenuto “con andamento discontinuo”.