Giro d'Italia 2024 a Napoli il 12 maggio: le strade chiuse e gli orari Napoli "si ferma", letteralmente, per il passaggio del Giro d'Italia 2024: strade chiuse dal giorno prima, vietato anche il parcheggio nelle strade limitrofe.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Strade chiuse alla circolazione, divieti di sosta con rimozione forzata, sensi di marcia invertiti e traffico deviato su via secondarie: il Giro d'Italia 2024 arriva a Napoli, e come di consueto arriva un'ordinanza ad hoc del Comune di Napoli per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e, al contempo, limitare i disagi per i cittadini. Il calendario, quest'anno, aiuta: il giro d'Italia passerà a Napoli di domenica, e dunque con la maggior parte dei luoghi di lavoro chiusi, così come le scuole.

Traffico, dunque, già fortemente ridotto rispetto ai giorni feriali, ma ci saranno al contempo da gestire i flussi turistici (autobus, taxi, eccetera), nonché chi lavora anche di domenica. Rischi disagio ridotto, dunque, ma non azzerato. Anche perché alcuni divieti scatteranno già il giorno prima, sabato 11 maggio, costringendo molti residenti a non lasciare le automobili in strada, pena la rimozione forzata, e rivolgersi in caso di assenza di box ai garage privati.

Strade chiuse e divieti: l'ordinanza del Comune di Napoli

In particolare, l'ordinanza varata dal Comune di Napoli prevede per domenica 12 maggio dalle 14 alle 17.30 (e comunque fino a cessate esigenze), il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d'Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria

Inoltre, è stato istituito il divieto di transito e circolazione nel sottopasso di via Claudio; in piazzale Tecchio (nella carreggiata di collegamento dall'intersezione con via G.B. Marino all'intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all'intersezione con via Diocleziano).

La circolazione sarà invece a senso unico in:

piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l'aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall'intersezione con viale Augusto all'intersezione con via Giulio Cesare;

piazza Sannazaro, nella carreggiata dall’intersezione con la galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno,

via Giordano Bruno dalla confluenza con piazza Sannazaro in direzione piazza della Repubblica.

Infine, il 12 maggio, dalle ore 8 alle ore 18,00 e comunque fino a cessate esigenze:

senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via F. Caracciolo a viale A. Gramsci; per i veicoli provenienti da viale A. Gramsci c'è l'obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza Sannazaro.

L'ordinanza specifica anche che:

Nelle suddette vie interessate dal percorso degli atleti è previsto il divieto di immissione per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti, sono sospesi inoltre gli attraversamenti pedonali ed è vietato attraversare i tratti interessati dalla gara.

Dalle ore 18:00 di sabato 11 maggio alle ore 17:30 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dalla gara sportiva.