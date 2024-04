Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.9 al largo di Pozzuoli nella notte

video suggerito

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto ha svegliato parecchi cittadini tra Napoli e Pozzuoli all'alba di oggi, 27 aprile 2024: i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano l'hanno registrata alle 5.44 (ora italiana) e localizzata al largo delle coste di Pozzuoli, con magnitudo stimata 3.9 sulla scala Richter (con margine di errore 0.3) e a una profondità stimata di 3 km. Nella notte ci sono stati altri eventi di minore entità: i sismografi ne hanno registrati complessivamente 21 fino alle 5.58, molti dei quali con magnitudo inferiore a 1 e di profondità variabile tra 0 e 2.8 km.

Paura sì ma nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Della Ragione, invitano alla calma.

Il primo cittadino di Bacoli, spiega: "È stata molto forte. L'abbiamo sentita tutti. E in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone“

Al momento pervenute alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, nessuna segnalazione di danni.

Altre due scosse in mattinata

A distanza di qualche ora ci sono state altre due scosse di terremoto: una alle 8.15 (magnitudo 0.5, profondità 2.4 km) e la successiva, la seconda più forte di oggi, alle 8.18 (magnitudo 2.0, profondità 2.5).