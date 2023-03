Piazza Nazionale, vandalizzato di nuovo il murale per la piccola Noemi, bimba ferita dalla camorra Il murale era stato restaurato lo scorso anno dal Comune e inaugurato di nuovo. Nelle scorse ore è stato danneggiato dalle fiamme.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzato di nuovo il murale in piazza Nazionale dedicato alla piccola Noemi, la bimba rimasta ferita a 4 anni in un agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Quel murale realizzato in segno di solidarietà per la ragazzina vittima innocente della criminalità organizzata, era stato vandalizzato a febbraio dello scorso anno con delle scritte oscene. Il Comune di Napoli le aveva fatte rimuovere e il 3 maggio scorso si era tenuta una nuova inaugurazione dell'opera restaurata.

Il murale danneggiato col fuoco

Purtroppo, però, ignoti nelle scorse ore hanno danneggiato nuovamente il murale questa volta col fuoco. A denunciarlo è il parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: "Dei ragazzini hanno appiccato il fuoco con cartoni raccolti nei bidoni":

“Piazza Nazionale – scrive Borrelli – come riferiscono i residenti, è sempre più terra di nessuno. È da tempo sotto l’assedio di giovanissimi vandali che fanno danni e creano disagi per i residenti. Qualche sera fa – ci hanno segnalato i cittadini – dei ragazzini hanno appiccato il fuoco con cartoni raccolti nei bidoni, improvvisando vari falò. Solo l’arrivo dei pompieri allertati dai residenti ha evitato il peggio. Rogo che ha causato l’annerimento di un muro, danneggiando quindi parte del murale dedicato alla piccola Noemi, la bimba ferita da un proiettile vagante durante un agguato di camorra il 3 maggio 2019″.

E conclude:

Questo, stando a quanto raccontatoci, è solo l’ultimo episodio di vandalismo registrato. Sarebbero infatti all’ordine del giorno scorribande di motorini lanciati a tutta velocità nelle diverse direzioni nell’area pedonale, un vero teatro di inciviltà. Piazza Nazionale è stata rifatta relativamente da poco, tuttavia, da tempo è bersaglio dei vandali. Non bisogna stare a guardare ma occorre agire con fermezza. Abbiamo chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine per impedire a giovani incivili di devastarla”.

Il murale dedicato alla piccola Noemi.

Il murale, come detto, era già stato vandalizzato in passato. Lo scorso anno era stato restaurato e il 3 maggio 2022 era stato nuovamente inaugurato alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, del prefetto Claudio Palomba, del questore Alessandro Giuliano, e degli studenti dell'Istituto comprensivo ‘Miraglia-Sogliano' e del liceo ‘Villari'. La piccola Noemi, che ha 7 anni, lo ha firmato nel corso della manifestazione ‘Ri-coloriamo la piazza… con Noemi'.