Lacco Ameno, 7 ustionati dai fuochi d’artificio alla Corsa dell’Angelo a Pasqua: ferita anche bimba

Sette persone ustionate dai fuochi di artificio durante la tradizionale "Corsa dell'Angelo" a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, ieri, per la domenica di Pasqua. Tra loto anche una bambina di 9 anni. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, 5 aprile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda e hanno raccolto le testimonianze. Secondo le prime ricostruzioni, durante i festeggiamenti pasquali in piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio regolarmente previsti dal programma avrebbero ferito 7 persone. Queste ultime sarebbero state colpite dai frammenti dei fuochi pirotecnici in fase di ricaduta.

I feriti si sono recati in maniera autonoma, quindi con le proprie autovetture, senza intervento di ambulanze, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Rizzoli che si trova sull'isola verde, dove sono stati medicati. Avrebbero riportato tutti lievi bruciature. Sono stati refertati con 5 giorni di prognosi per la guarigione una bambina di 9 anni e due donne di 36 anni e 50 anni. Un'altra 50enne ha ricevuto 2 giorni di prognosi. Un 18enne un solo giorno. Feriti lievemente anche due uomini di 48 e 49 anni per i quali non sono stati necessari giorni di riposo.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sembra che i fumogeni fossero stati installati sulle americane lungo il percorso della processione. Ad un certo punto, come previsto da programma, sarebbero esplosi, rilasciando i cosiddetti fumoni in cielo. Nella ricaduta dei frammenti, però, evidentemente ancora incandescenti, sarebbero state investite alcune persone che si trovavano in piazza, restando leggermente ferite. La processione ha poi proseguito senza essere interrotta. I carabinieri stanno cercando di accertare eventuali responsabilità.