Incendio in un capannone di rifiuti a Scafati (Salerno): nube di fumo nero sulla città Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare il grosso rogo. Sull'incendio indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di vaste proporzione è divampato nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 aprile, a Scafati, nella provincia di Salerno. Da quanto si apprende, a essere interessato dalle fiamme è un capannone di rifiuti che sorge in via Galileo Ferraris: dal grosso rogo si è sprigionata una vasta nube di fumo nero, che si è stagliata sopra la città del Salernitano e nelle città limitrofe e che ha diffuso nell'area il caratteristico odore acre e pungente di bruciato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per determinare le cause del grosso rogo, ancora ignote al momento; non si segnalano feriti né intossicati.

Vista la natura dei materiali avvolti dalle fiamme, potenzialmente tossici, i sindaci dell'area stanno raccomandando i cittadini di non uscire di casa e di tenere le finestre e i balconi chiusi. "Da diverse ore ormai nella vicina Scafati c'è un forte incendio. A scopo precauzionale, tutta la cittadinanza è invitata a stare all'interno delle proprie abitazioni tenendo balconi e finestre chiuse" ha scritto sui social Giosuè D'Amore, sindaco della vicina Santa Maria la Carità.