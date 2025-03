Bimba di 3 anni priva di sensi tra le braccia della madre: salvata dalla Polizia Locale

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una bimba di soli tre anni è stata salvata quest'oggi da una pattuglia della Polizia Locale a Napoli: la piccola, priva di sensi, è stata portata con urgenza da una pattuglia presso l'ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stata rianimata dai sanitari evitando così conseguenze più gravi. La vicenda è accaduta nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli.

Secondo quanto spiegato dalle forze dell'ordine, la pattuglia della Polizia Locale era intervenuta per soccorrere una bambina di tre anni, priva di sensi tra le braccia della madre, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno immediatamente portato la piccola all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è stata rapidamente rianimata dai sanitari, che hanno così evitato il peggioramento della situazione. La bambina, che non sarebbe più in pericolo di vita, è ora affidata alle cure dei medici del nosocomio partenopeo.