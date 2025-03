Ha l’utero che pesa 7 chili e occlude l’intestino: donna di 42 anni salvata nell’Avellinese

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una donna di 42 anni è stata salvata all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, dopo che la paziente si era presentata nel nosocomio irpino con gravi sintomi di una sub-occlusione intestinale e con anemia. Sottoposta agli accertamenti del caso, è stato accertato che la donna aveva un utero del peso eccezionale di sette chili.

Ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Ariano Irpino, la 42enne è stata sottoposta a un intervento di isterectomia radicale, più nella fattispecie di isterectomia con salpigectomia bilaterale, dall'equipe medica guidata dal primario del reparto, il dottor Luigi Di Prisco. In sostanza, alla paziente è stato asportato integralmente l'utero.

L'intervento chirurgico è riuscito e la 42enne è in buone condizioni generali di salute. Dopo l'operazione la paziente è stata ricoverata in reparto per il prosieguo della degenza e delle terapie e, nei prossimi giorni, sarà dimessa e potrà fare ritorno a casa.