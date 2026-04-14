Si schianta con la moto, 19enne ferito è intubato in rianimazione: incidente a Santa Lucia di Serino

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Si schianta con la moto e resta gravemente ferito: ricoverato in terapia intensiva in rianimazione un ragazzo di 19 anni originario di Serino, vittima di un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica, 12 aprile, a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente stava percorrendo via Mariconda, quando improvvisamente, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato. Non si esclude che la strada potesse essere sdrucciovole a causa dell'umidità o che ci fosse una pozza d'acqua.

Incidente in via Mariconda a Santa Lucia di Serino

L'impatto è stato molto violento, il ragazzo è stato sbalzato, cadendo rovinosamente a terra. Il giovane è stato subito soccorso e trasportato dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Avellino al pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino. Il 19enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori. Attualmente è intubato in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Le forze dell'ordine si sono recate sul luogo dell'incidente stradale per eseguire i rilievi del caso. Sono state raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per avere ulteriori elementi utili alle indagini. Al momento, però, l'ipotesi più accreditata è che nel sinistro non siano stati coinvolti altri veicoli. Si tratterebbe, quindi, di un incidente stradale autonomo.