Emanuele Durante ucciso a 20 anni: era in auto con la fidanzata quando il killer ha sparato

A cura di Pierluigi Frattasi

Emanuele Durante, ucciso a 20 anni ieri pomeriggio a colpi di pistola, era in auto con la sua fidanzata quando il killer ha aperto il fuoco. Il ragazzo, che è lontanamente imparentato con Annalisa Durante, vittima innocente di camorra a 14 anni nel 2004, sarebbe stato colpito mentre si trovava nella vettura in via Santa Teresa degli Scalzi, nella zona del Museo Archeologico a Napoli. La vittima aveva compiuto 20 anni il 1 marzo scorso e non aveva legami con la criminalità organizzata.

Le indagini dei carabinieri sulla morte di Emanuele Durante

Le indagini sull'omicidio sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia Stella che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini proseguono a ritmo serrato e si arricchiscono di ora in ora di ulteriori dettagli. Il giovane, dunque, si trovava in auto assieme alla sua fidanzata e non in motorino quando sarebbe stato raggiunto dai colpi del killer, a differenza di quanto inizialmente appreso. Sarebbe stata, poi, la stessa ragazza ad accompagnarlo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, al centro storico, assieme forse ad un passante che non è stato ancora identificato.

La giovane sarebbe poi rimasta accanto al ragazzo, fino agli ultimi momenti, durante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Emanuele, quindi, non sarebbe stato abbandonato da ignoti in ospedale. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che stanno passando al setaccio la vita del 20enne, che viveva nel Rione Sanità. Intanto, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Emanuele era un lontano parente di Annalisa Durante, uccisa a Forcella nel 2004 all'età di 14 anni da un proiettile vagante. Essendo il giovane nato nel 2005, i due non si sono mai incontrati.