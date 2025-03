video suggerito

Agguato a Napoli: ucciso Emanuele Durante, 20 anni. Corpo abbandonato in ospedale Un ragazzo di 20 anni, Emanuele Durante, è stato ammazzato in via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli; il corpo è stato lasciato da ignoti nell'ospedale dei Pellegrini.

A cura di Nico Falco

La vittima, Emanuele Durante

Gli avrebbero sparato mentre era in sella a uno scooter in via Santa Teresa degli Scalzi, all'altezza di un distributore di benzina. Dinamica da agguato di camorra, ma scenario ancora tutto da definire quello della morte di Emanuele Durante, 20 anni, ucciso nel pomeriggio di oggi, 15 marzo, nel centro di Napoli. Il ragazzo è imparentato alla lontana con Annalisa Durante, la 14enne vittima innocente nel 2004 durante un conflitto a fuoco tra camorristi a Forcella.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti sul luogo degli spari; il corpo è stato invece portato da ignoti nell'ospedale dei Pellegrini. I militari hanno raggiunto via Santa Teresa degli Scalzi alle 18.30, per la segnalazione dei colpi d'arma da fuoco. A terra, tracce di sangue. Il ragazzo era stato però già portato via, presumibilmente da qualcuno che era insieme a lui. Possibile che fosse ancora vivo e che sia deceduto durante il trasporto al Pronto Soccorso; chi lo ha accompagnato, però, sarebbe andato via senza farsi identificare.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia Stella, che hanno avviato l'acquisizione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area; sia quella del distributore di benzina, davanti al quale si sarebbe consumato l'agguato stando ai primi rilievi, sia quelle pubbliche installate lungo via Santa Teresa degli Scalzi.