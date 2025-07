video suggerito

Aversa, senzatetto ucciso a colpi di pistola in un casolare abbandonato Un 45enne romeno è stato ucciso in un casolare abbandonato ad Aversa (Caserta); sul posto la Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Gli hanno sparato contro tre proiettili, quando la Polizia è arrivata sul posto era già morto. Ancora tutto da ricostruire l'omicidio di Catalin Ionita, 45enne romeno, trovato senza vita oggi, 5 luglio, in un casolare abbandonato ad Aversa (Caserta), in un'area compresa tra viale della Libertà e viale Europa; gli agenti sono arrivati sul posto a seguito di una segnalazione relativa all'esplosione di alcuni colpi di pistola nello stabile diroccato.

L'uomo, che non aveva un lavoro né una casa, sembra vivesse proprio nell'edificio in cui è stato trovato il corpo; all'identificazione avrebbero contribuito anche alcuni residenti della zona, per i quali era una presenza nota. Sull'accaduto le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Aversa e della Squadra Mobile di Caserta. Al momento la dinamica, così come la matrice dell'omicidio, restano da ricostruire. Non si esclude che Ionita sia stato ucciso da qualcuno che conosceva nel corso di un litigio.