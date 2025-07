Agguato a Terzigno: uomo ferito ad una gamba, ucciso il cane al guinzaglio

Immagine di repertorio

Un agguato a Terzigno, nella provincia vesuviana di Napoli, ha visto il ferimento di un 50enne, già noto alle forze dell'ordine e la morte del cane che era con lui al guinzaglio. L'uomo se la caverà con ferite ad una gamba. La vicenda è accaduta questa notte, nel popoloso comune vesuviano dell'hinterland napoletano, attorno alle 3 circa, in via Giacomo Puccini. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, alcuni ignoti avrebbero esplodo dei colpi di arma da fuoco contro un 50enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre era davanti alla porta di ingresso della sua abitazione in compagnia del proprio cane.

I colpi hanno raggiunto entrambi: per l'uomo, ferite alla gamba destra; niente da fare invece per il cane, rimasto ucciso. Allertati dopo una segnalazione di colpi d'arma da fuoco, i carabinieri della vicina Torre Annunziata sono giunti sul posto, rinvenendo e sequestrando 6 cartucce calibro 12 sul luogo dell'agguato: si tratta di munizioni tipicamente usate per la caccia, per lo più nei fucili. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma, che sentiranno anche l'uomo rimasto ferito, probabilmente il vero bersaglio dell'agguato nel quale ha perso la vita il proprio quadrupede.