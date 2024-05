video suggerito

Giro d’Italia Napoli 2024, la lista delle strade rattoppate. Cartelli avviseranno i ciclisti dei dossi La Napoli Servizi ha riasfaltato le ultime strade presenti sul percorso dei ciclisti in vista della tappa del 12 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Corsa contro il tempo a Napoli per sistemare le ultime strade inserite nel percorso della nona tappa del Giro d'Italia 2024 di domenica 12 maggio. Gli operai della Napoli Servizi, la società partecipata del Comune, da due settimane stanno lavorando mattina e pomeriggio, su più turni, per gli ultimi rattoppi. Accanto alle strade che sono state interamente riasfaltate negli scorsi mesi in previsione del passaggio della corsa rosa, ce ne sono, infatti, altre che avevano ancora dissesti e danni a ragnatela. Gli operai stanno sistemando tutto in queste ore, affinché non ci siano problemi.

L'elenco delle strade rifatte negli ultimi giorni

Una mappa delle ultime criticità sul percorso del Giro è stata stilata dalla Polstrada negli scorsi giorni e consegnata al Comune di Napoli. Palazzo San Giacomo è intervenuto per risolvere ogni problema. In particolare gli operai sono intervenuti con rattoppi in via Petrarca, via Orazio, via Boccaccio e via Manzoni a Posillipo, su Discesa Coroglio e via Pasquale Leonardi Cattolica, a Bagnoli, dove c'era il fondo stradale sconnesso. Il manto stradale, infatti, presentava ancora buche o la strada si presentava a ragnatela. Tutto è stato riasfaltato.

Cartelli segnaleranno strisce pedonali rialzate

Su via Petrarca sono stati rifatti anche degli attraversamenti pedonali rialzati, perché col tempo si erano rotti e l'asfalto era saltato. Sia qui che in via Diocleziano, in corrispondenza delle strisce pedonali rialzate, installate recentemente dal Comune come dissuasori contro gli incidenti per alta velocità, ci sarà l'apposita cartellonistica che ne segnalerà la presenza ai ciclisti. Sono stati poi chiusi alcuni cantieri che erano a Fuorigrotta e Coroglio.

Domenica, il Giro d'Italia passerà a Napoli tra le 14,00 e le 17,30. Il percorso prevede l'arrivo in città dei ciclisti da via Provinciale San Gennaro, il passaggio quindi a Fuorigrotta, Posillipo e Chiaia, con arrivo alla Rotonda Diaz sul Lungomare Caracciolo.