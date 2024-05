video suggerito

Terremoto, gente in strada a Pozzuoli e Quarto: “Ballava tutto, dopo stasera ho davvero paura” Da Quarto a Pozzuoli ,tanta gente in strada, impaurita dopo le due scosse: “Stavolta la botta è stata davvero forte” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

«Stavolta ho avuto paura perché è ballato tutti, dalla porta a vetri all'armadio. Stavolta non era come le altre». Simona, 42 anni, residente a Quarto col marito, è in questo momento all'esterno del suo parco residenziale insieme ad altre decine di condomini. La paura del terremoto in piena caldera flegrea è connessa alla scossa più forte degli ultimi decenni, magnitudo 4.4.

«Non riesco a stare in casa, non riesco nemmeno a immaginare come dormiremo stanotte – spiega a Fanpage.it -. Nonostante le rassicurazioni degli esperti è normale scappare vedendo che tutto intorno a te si muove. Alla prima scossa di terremoto non ci siamo mossi, ma alla seconda ho preso le chiavi di casa e siamo scesi giù».

Stessa situazione a Pozzuoli, dove molte persone sono scese dalle loro case, la botta è stata veramente forte. Ora sono tutti incollati alle varie chat di gruppo su Whatsapp o a cercare informazioni su altre scosse o su danni a persone o cose. Di certo c'è che stavolta qualche danno alle abitazioni nelle immediate vicinanze dell'epicentro – zona Solfatara – sono state segnalate ai vigili del fuoco. Segnalato anche un movimento franoso nella zona di Arco Felice.