video suggerito

Terremoto 4.4 Campi Flegrei, scuole chiuse domani martedì 21 a Pozzuoli e Quarto I Comuni di Pozzuoli e Quarto hanno comunicato che domani martedì 21 maggio 2024 le scuole resteranno chiuse per le verifiche post-sismiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto, domani, martedì 21 maggio 2024, per le verifiche strutturali post-sismiche, dopo il terremoto di magnitudo 4.4 registrato stasera ai Campi Flegrei, con epicentro nella Solfatara, il più forte degli ultimi 40 anni. Sono circa una 20ina le richieste si intervento arrivate ai Vigili del Fuoco. In diverse zone dell'area flegrea, tra Pozzuoli, Arco Felice e Bacoli, sono state segnalati crolli di cornicioni e crepe negli edifici. Al momento non sono stati evacuati edifici, ma sono in corso le verifiche dei pompieri e dei tecnici della Protezione Civile. Alle 21,30 è stato convocato un tavolo tecnico in Prefettura a Napoli.

Il Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, in una nota scrive:

Siamo riuniti per affrontare la situazione. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà, potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche.

Mentre Antonio Sabino, sindaco di Quarto, spiega:

Dopo le due forti scosse di terremoto causate dal fenomeno del bradisismo ho subito attivato il (COC) CENTRO OPERATIVO COMUNALE per avviare le monitorazioni e le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini di Quarto. In questo momento voglio rassicurare la città. Non si registrano disagi e stiamo procedendo alle verifiche sugli edifici pubblici.Domani, martedì 21 maggio, solo in via precauzionale resteranno chiuse tutte le scuole del territorio, sia pubbliche che private, proprio per consentire ai tecnici di svolgere il lavoro di verifica. La situazione è sotto controllo e per ogni segnalazione è possibile rivolgersi al seguente numero: 3355712128.L’invito è quello di rispettare sempre tutte le norme e mantenere la calma.

Sciame sismico, alle 20,10 la scossa più forte da 40 anni

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli che:

A partire dalle ore locali 19.56 (ore UTC 17:56) del 20/05/2024 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Gli eventi più significativi si sono prodotti rispettivamente alle 19.51 e alle 20:10 ore locali. Il primo evento delle 19:51 è avvenuto in zona Via Cupa Cigliano alla profondità di 2.8 km con magnitudo Md=3.5 ± 0.3. Il secondo evento delle 20.10 è avvenuto in zona Vulcano Solfatara alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=4.4 ± 0.3. Entrambi potrebbero essere stati accompagnati da boati avvertiti dagli abitanti prossimi all'epicentro. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400 In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.