Terremoto ai Campi Flegrei oggi: magnitudo 3.2 alle 5 del mattino Scossa di magnitudo 3.2 ai Campi Flegrei alle 5 del mattino, ipocentro a 2.7 km.

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato questa mattina, sabato 21 giugno 2025, alle ore 05:00 nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati rivisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 2.7 chilometri.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in diversi quartieri di Pozzuoli e della zona occidentale di Napoli. Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma l’evento si inscrive in quelli relativi all’attività bradisismica nell’area. Il Comune di Pozzuoli all’alba aveva già dichiarato la presenza di uno sciame sismico.