Terremoto ai Campi Flegrei, serata di forti scosse avvertite in tutta Napoli: epicentro alla Solfatara e a Pozzuoli

Due forti scosse di terremoto, di magnitudo 3.5 e 4.4 sulla scala Richter, sono state avvertite negli ultimi minuti tra Napoli e provincia, nel tardo pomeriggio di oggi, 20 maggio: la prima alle 19:51, con epicentro nella zona della Solfatara, nel territorio di Pozzuoli, al confine con Napoli, la seconda pochi minuti dopo, alle 20:10, sempre nell'area dei Campi Flegrei. La profondità stimata della prima scossa, comunica l'Osservatorio Vesuviano tramite il sito Internet, è di 2.77 chilometri; la magnitudo stimata è di 3.5 sulla scala Richter. La seconda sarebbe invece avvenuta, secondo i primi dati disponibili, ad una profondità di un 2.56 km e con magnitudo di 4.4.

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una serie di scosse, la quasi totalità di entità minore, a partire dalle 19:29. Fino alle 20:22 ce ne sono state 29, quasi tutte molto superficiali (con profondità stimate tra 0 e 1 chilometro). Contattato da Fanpage.it, Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, spiega che è in corso un nuovo sciame sismico dopo quello delle scorse ore.

I danni nel supermercato Conad di Pozzuoli

Con un comunicato ufficiale, l'Ingv spiega

Dalle ore 19:51 italiane (ore 17:51 UTC) del 20/05/2024 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato (ore 20:34) sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.

Le due scosse più forti sono state avvertite soprattutto a Pozzuoli e nella periferia occidentale di Napoli (Bagnoli e area di Agnano), territori più vicini agli epicentri localizzati, ma per via dell'entità sono state state sentite anche in aree molto distanti: nei comuni di Licola e di Quarto, dove diversi residenti sono scesi in strada, e, per quanto riguarda Napoli, in tutto il quadrante occidentale, a Miano, nella zona di Capodichino, al centro storico, al Vomero e all'Arenella; anche a Napoli molti residenti, impauriti, hanno lasciato le abitazioni.

Al momento non si segnalano feriti o danni di rilievo; ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli, il terremoto avrebbe provocato una frana su monte Sant'Angelo. A Pozzuoli danni sono registrati in attività commerciali, come nel supermercato Conad dove, mostra un video, i prodotti sono caduti dagli scaffali. Le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco sono state una ventina.