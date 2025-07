video suggerito

Terremoto a Napoli, scossa ai Campi Flegrei di magnitudo 2.6 alle ore 9: epicentro Pisciarelli-Solfatara Terremoto ai Campi Flegrei, epicentro Pisciarelli-Solfatara: scossa alle ore 9,00 di oggi alla profondità di un chilometro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una scossa di terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.6 è stata registrata attorno alle ore 9,00 di oggi, giovedì 3 luglio, dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato al momento individuato a via Pisciarelli, nella zona della Solfatara, ad una profondità di 2,3 chilometri. Il nuovo evento sismico è stato avvertito dalla popolazione. Lunedì 30 giugno si era registrato un terremoto di magnitudo 4.6 nel Golfo di Pozzuoli, al largo di Bacoli, una delle scosse energeticamente più forti da quando esiste il monitoraggio strumentale.

Il Comune di Pozzuoli: "Sisma accompagnato da boato"

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, la seguente nota:

L’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.6 ± 0.3 localizzato in zona Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle 9.00 ora locale (UTC 7.00) del 03/07/2025, alla profondità di 2,3 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891

Protezione Civile: 081/18894400 Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV (http://www.ov.ingv.it/ov/) e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei.

Florindo (Ingv): "Attenzione per zona Astroni-Agnano"

Ieri, il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo, ha parlato dei Campi Flegrei in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 2019 della Camera dei Deputati che si è svolta il 2 luglio 2025.

"Ai Campi Flegrei – ha detto Florindo – abbiamo una emergenza nazionale. La situazione è preoccupante sia da punto di vista sismico che del rischio vulcanico. Gli eventi che ci possono essere sono proporzionali alle strutture tettoniche o alla geologia. Dai modelli fatti, difficilmente possiamo andare oltre magnitudo 5.5, quello dovrebbe essere il limite massimo. Ma la cosa che più preoccupa sono le esplosioni freatiche che non vedono coinvolgimento di magma: lanciano in aria tutto quello che trovano in superficie. Possono uccidere. Possono essere anche di dimensioni notevoli".