Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei: è la più forte in 40 anni L'evento sismico delle 20.10 di oggi è il più forte degli ultimi 40 anni ai Campi Flegrei; precedentemente la scossa più intensa c'era stata a settembre, magnitudo 4.2.

A cura di Nico Falco

La scossa di terremoto registrata dai sismografi alle 20.10 di oggi, 20 maggio, è la più forte degli ultimi quaranta anni ai Campi Flegrei: i dati parlano di una magnitudo di 4.4 sulla scala Richter, con profondità stimata a 2.6 chilometri ; precedentemente l'evento più intenso era stato quello del 23 settembre scorso, alle 3.35, con magnitudo 4.2.

I dati disponibili sul sito dell'Osservatorio Vesuviano mostrano che i terremoti sono stati una trentina a partire dalle 19.29. Le due scosse più forti sono avvenute alle 19.51 (magnitudo stimata 3.5, profondità stimata 2.77 km) e pochi minuti dopo, alle 20.10, con magnitudo, appunto, di 4.4 e profondità a 2.56 km. Le due scosse sono state avvertite a Pozzuoli ma anche in gran parte di Napoli, e numerose sono le persone che sono scese in strada per paura.

L'Ingv ha rilasciato un comunicato:

Dalle ore 19:51 italiane (ore 17:51 UTC) del 20/05/2024 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato (ore 20:34) sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (2 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.4 ±0.3.

Alla sala operativa dei Vigili del Fuoco sono pervenute alcune segnalazioni per crepe e cadute di cornicioni in edifici, le squadre sono al lavoro per verificare i danni. Nei minuti tra le due scosse una frana si è verificata su Monte Sant'Angelo, ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli.