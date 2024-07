video suggerito

Terremoto oggi nei Campi Flegrei, scossa avvertita tra Pozzuoli e Bagnoli Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita oggi, domenica 7 luglio, nei Campi Flegrei. Il terremoto, di magnitudo 2, è stato registrato poco dopo le 19.

A cura di Valerio Papadia

Trema ancora la terra, nella giornata odierna, domenica 7 luglio, nei Campi Flegrei: una scossa di terremoto, di magnitudo 2 della scala Richter, è stata registrata alle ore 19.07. L'evento sismico si è generato a una profondità molto esigua, come spesso accade per i terremoti nei Campi Flegrei, a 1,8 chilometri; per questo motivo, la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, sia nella parte alta di Pozzuoli che sul lungomare della città flegrea, ma anche a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest di Napoli che rientra nella caldera dei Campi Flegrei.

"L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.0 ± 0,3 localizzato in zona lungomare di Pozzuoli – Via Napoli. Il sisma si è prodotto alle ore locali 19:07 (17:07 UTC), alla profondità di 1,75 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dai cittadini residenti nei luoghi prossimi all’epicentro" ha fatto sapere il Comune di Pozzuoli sui social.

Soltanto alle ore 1.58 di oggi, dunque in piena notte, un'altra scossa di terremoto ha fatto tremare la terra nei Campi Flegrei; l'evento sismico, localizzato nel Golfo di Pozzuoli, ha avuto una magnitudo di 2.1 della scala Richter.