Terremoto ai Campi Flegrei: alle 2.18 scossa di 3.2 di magnitudo, continua lo sciame sismico Terremoto alle 2.18 di questa notte ai Campi Flegrei, con magnitudo 3.2 ed epicentro tra la Solfatara di Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una nuova scossa di terremoto nella notte ha svegliato la popolazione dei Campi Flegrei: alle 2.18 della notte, la terra ha tremato con una magnitudo di 3.2, come segnalano i rilevatori dell'Ingv, con epicentro al confine tra la Solfatara di Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli, periferia occidentale del capoluogo partenopeo.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione dei Campi Flegrei, così come dai residenti della zona occidentale di Napoli. La scossa fa parte dello sciame sismico iniziato nel pomeriggio di ieri attorno alle 15.09, quando una serie di scosse di magnitudo tra 2.9 a 2.5 ha fatto tremare continuamente e a breve distanza di tempo la terra. Le scosse di ieri pomeriggio si sono verificate quasi tutte con epicentro tra il pontile di Bagnoli e lo specchio d'acqua antistante via Dazio a Pozzuoli, per poi continuare con intensità minore nelle ore successive. Anche dopo la scossa delle 2.18 di questa notte, sono continuate le scosse di intensità minore: per oltre un'ora si sono registrate diverse scosse fortunatamente tutte intorno o inferiori all'1.0 di magnitudo. Non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura nei cittadini flegrei cresce, con il fenomeno del bradisismo che dal proprio canto non accenna ad invertire la sua rotta, portando ad un continuo sollevamento del terreno.

"In considerazione di quanto sopra esposto (lo sciame sismico, ndr), l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno", fa sapere il comune puteolano.