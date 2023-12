Test di IT-Alert in Lombardia per collasso grandi dighe: quando arriva il messaggio e chi lo riceve Il 20 dicembre si terrà il nuovo test di IT-Alert in 7 comuni della Lombardia. Il sistema di allarme via messaggio sarà dedicato alla simulazione su territori più specifici e con emergenze mirate. In questo caso, si tratta del collasso di una grande diga, quella di Pagnona.

Mercoledì 20 dicembre si terrà il nuovo test di IT-Alert. Il sistema di allarme via messaggio lanciato dalla Protezione Civile lo scorso giugno sarà testato su una porzione ridotta e circoscritta di territorio. In particolare, si tratta di una sperimentazione che coinvolgerà alcuni comuni lombardi, oltre che emiliani e sardi, dedicata alla simulazione del collasso di una grande diga. Come spiegato sul sito ufficiale, a ricevere la notifica intorno alle 12:00 saranno solo i cellulari accesi in quelle zone specifiche.

In quali comuni arrivano i messaggi di test di IT-Alert

La simulazione del 20 dicembre è dedicata all'ipotesi di emergenza di collasso di una grande diga. In particolare, riguarda la Diga di Pagnona nel Lecchese. Per questo motivo i comuni interessati dal test saranno: Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano e Dervio.

Come funziona la simulazione per collasso di una grande diga

Con "collasso di una grande diga" si intende il crollo della struttura che di solito provoca l'inondazione delle aree situate a valle. È la Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 a classificare quali sono le grandi dighe italiane, mentre il collasso è la fase di allerta più grave quando si parla di problemi di sicurezza che comportano al rischio diga (prima ci sono preallerta, vigilanza rinforzata e pericolo).

Alle 12 del 20 dicembre i cellulari accesi nelle aree indicate riceveranno tutti lo stesso messaggio:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Cosa fare quando si riceve il messaggio di IT-Alert

Il link contenuto nel messaggio di allerta conduce alla homepage di IT-Alert. Qui, accendo alla pagina di approfondimento, si potrà trovare il questionario che chi si trova nel territorio coinvolto dalla sperimentazione è invitato a compilare. In questo modo, si potrà contribuire a migliorare il sistema e a correggere eventuali errori e mancanze. Infatti, si chiede anche a chi si trova nell'area interessata ma che non viene raggiunto dal messaggio di compilare il questionario così da poter segnalare il problema.