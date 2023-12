Test IT-Alert oggi in Veneto e Puglia alle 12: cosa fare dopo il messaggio per incidente industriale Il 19 dicembre si terrà il nuovo test di IT-Alert in alcune aree specifiche e con emergenze mirate. Il sistema di allarme via messaggio sarà dedicato alla simulazione di un grave incidente industriale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Inizia una nuova fase di test per IT-Alert. Il sistema di allarme pubblico che è stato sperimentato in tutte le regioni italiane nell'arco del 2023, ora suonerà in zone specifiche. L'obiettivo della Protezione Civile infatti è provare il test per due categorie specifiche di catastrofi: il collasso di una grande diga e un incidente industriale rilevante. Per questo IT-Alert suonerà oggi, 19 dicembre, alle ore 12.00 in Puglia, presso Stabilimento Lyondell Basell a Brindisi, e in Veneto, nell'area della Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. Domani, 20 dicembre, invece verranno coinvolte le zone a rischio per il collasso di una diga in Lombardia, Sardegna ed Emilia Romagna.

Tutti i cellulari accesi e collegati alle celle telefoniche dell'area, sia con sistema operativo Android, sia iOs, ricevono una notifica sul display con il messaggio IT-Alert ed emettono un segnale audio. È un suono diverso che caratterizza l'allarme distinguendolo da sms e chiamate normali. Il messaggio che compare è il seguente: "Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it". Per silenziare il suono di allarme l’utente dovrà interagire, e poi compilare il questionario sul sito ufficiale. Anche chi non non riceve il messaggio dovrà rispondere alle domande elaborate dalla Protezione Civile, grazie al feedback infatti sarà possibile risolvere i malfunzionamenti riscontrati in fase di test.

Dove e quando suona IT-Alert in Veneto e Puglia: i comuni interessati

La simulazione del 19 dicembre è dedicata all'ipotesi di emergenza nel caso di un grave incidente di un impianto industriale, per questo sono stati selezionati due siti specifici dalla Protezione Civile. L'allarme IT-Alert suonerà quindi alle ore 12.00 solo nelle seguenti aree:

Puglia, Stabilimento LyondellBasell a Brindisi

Veneto, Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.

A cosa serve la simulazione per incidente industriale

Il sistema di allarme IT-Alert serve per avvisare la popolazione di un territorio in caso di emergenza, con questo avviso tutte le persone che hanno uno smartphone potranno essere informate tempestivamente di un pericolo imminente grazie al messaggio di allarme nazionale.

L'sms vuole “minimizzare l'esposizione individuale e collettiva”, al pericolo che fa scattare l'allarme, come spiega la Protezione Civile. Il sistema è infatti pensato per salvare quante più vite possibili nel caso avvenisse un incidente industriale in zone che potrebbero essere a rischio. Serve anche per testare eventuali malfunzionamenti e correggerli, in questo modo chiunque potrà essere avvisato in modo tempestivo durante un'emergenza.

Cosa fare dopo il test e dove trovare il questionario da compilare

Una volta terminato il test bisogna premere sulla notifica per poterla disattivare. Nel testo compare anche il link per il questionario: “Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”, c'è scritto. Non è obbligatorio ma è importante farlo. Le domande del questionario servono infatti a capire quando è arrivata la notifica, con che operatore e come avete reagito una volta letto il messaggio.

"Questi contributi sono fondamentali perché consentono di individuare eventuali elementi sui quali è necessario lavorare ulteriormente e migliorare nel suo complesso questo nuovo sistema", scrive la Protezione Civile. Il questionario da compilare si troverà nell’home page del servizio IT-Alert. Non ha una sezione dedicata ma basterà cliccare sul link che compare nel messaggio per accedere direttamente dalla home del sito, lo trovate sotto la voce “Compila il questionario”.