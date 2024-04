video suggerito

L’Unione europea vuole già vietare TikTok Lite: “Esiste un alto rischio di dipendenza” La permanenza forzata sul social per ottenere i premi promessi rischia di alimentare l’effetto “tana del coniglio”. La Commissione è preoccupata soprattutto per la salute mentale dei minori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

É appena arrivata in Europa, ma potrebbe avere vita breve. TikTok ha lanciato in Francia e Spagna Lite, una versione semplificata dell'app che consuma meno dati e paga gli utenti per guardare i video. "Puoi prendere parte a varie attività entusiasmanti che ti consentiranno di accumulare punti, che potranno poi essere scambiati con premi", ha spiegato l'azienda. In altre parole più guardi più guadagni. L'utente deve rimanere sull'app, mettere mi piace, interagire con altri profili. Il massimo che si può guadagnare in un giorno sono 3.600 monete, circa 0,36 euro.

Al di là del guadagno irrisorio il meccanismo dietro Lite spaventa. Da un lato, come spesso succede, dietro all'accumulo di punti c'è una pesca a strascico per conservare i dati degli utenti, dall'altro la permanenza forzata rischia di alimentare l'effetto "tana del coniglio", un meccanismo di dipendenza innescato o incentivato dagli algoritmi che regolano il social. E infatti la Commissione europea teme che il "programma attività e premi" promosso da TikTok Lite "danneggi gravemente la salute degli utenti", soprattutto dei più giovani. "Siamo particolarmente preoccupanti per i bambini, data la sospetta assenza di efficaci meccanismi di verifica dell'età su TikTok".

La Commissione ha deciso di aprire un'indagine di conformità e "sollecita TikTok a presentare una valutazione e fornire maggiori informazioni su come protegge i suoi utenti da potenziali rischi sulla loro piattaforma”, ha aggiunto.

L'indagine della Commissione europea

Secondo l'Unione europea l'app è stata lanciata "senza una previa valutazione diligente dei rischi che comporta, in particolare quelli legati all'effetto di dipendenza dalle piattaforme, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi", per questo vuole sospendere il programma a premi di TikTok Lite nell'Ue, in attesa della valutazione della sua sicurezza e capire se l'app viola il Digital services act. TikTok entro il 24 aprile dovrà presentare le argomentazioni a sua difesa che verranno valutate dalla Commissione.

Cosa dice il Digital Service Act

Secondo il regolamento europeo le piattaforme devono "mitigare i rischi sistemici, in termini di effetti negativi reali o prevedibili derivanti dalla progettazione del sistema, compresi i sistemi algoritmici, che possono stimolare dipendenze comportamentali o creare il cosiddetto effetto tana del coniglio".

"Essendo una piattaforma che raggiunge milioni di bambini e adolescenti, TikTok deve rispettare pienamente il DSA e ha un ruolo particolare da svolgere nella protezione dei minori online", ha sottolineato Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno, in un comunicato stampa. "Stiamo avviando oggi questa procedura formale di infrazione per garantire che vengano intraprese azioni proporzionate per proteggere il benessere fisico ed emotivo dei giovani europei."

Come funziona l'app

"TikTok Lite è una versione più piccola e più veloce di TikTok, progettata per gli utenti con meno di 2 GB di RAM, dati limitati o che si connettono a reti 2 G o 3 G. Offre una soluzione su misura per affrontare le sfide specifiche dei creatori senza compromettere l’esperienza", ha spiegato l'azienda. Era già stata lanciata in Giappone e Corea del Sud nel 2023, e a inizio aprile in Francia e Spagna. Non è chiaro se e quando arriverà in Italia.

Il meccanismo per accumulare punti è piuttosto semplice, basta interagire con la piattaforma e guardare i video. Il massimo di guadagno giornaliero è di 0,36 euro. I token possono essere convertiti in carte regalo tramite PayPal, buoni Amazon o valuta da spendere durante i live su TikTok.